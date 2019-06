Officiellt: Förbundskaptenen lämnar Spanien

Den spanske förbundskaptenen Luis Enrique har missat vårens EM-kvalmatcher, däribland den mot Sverige, på grund av personliga skäl. Tränaren har dock inte officiellt lämnat landslaget. Det har han nu.

På en presskonferens under onsdagen meddelade det spanska förbundet att Luis Enrique inte kommer att återvända till landslaget på grund av personliga skäl. Enligt As sågs John Guidettis förre tränare i Alavés Abelardo Fernández som en het kandidat att ta över. Men ersättare blir inte Abelardo, utan valet faller i stället på Robert Moreno. Robert Moreno var assisterande förbundskapten till Luis Enrique och han basade över landslaget under våren.

I ett öppet brev tackar Luis Enrique bland annat medierna, förbundet och landslagsspelarna för visad hänsyn under perioden han varit frånvarande.