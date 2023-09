Oron inför VM 2026: "Höga temperaturer"

Nästa världsmästerskap spelas sommaren 2026 i USA, Mexiko och Kanada. På vissa av spelplatserna beräknas det vara extremt höga temperaturer under mästerskapet. Något som väcker reaktioner. Engelska landslagspelaren Rachel Daly har erfarenhet av spel i värmen. Mellan 2016 och 2022 tillhörde hon Houston Dash. Houston, som är en av spelorterna, hade en genomsnittlig topptemperatur på 37 grader i juli 2022.

- Avspark klockan tre är något jag tycker bör unvdikas, eftersom det inte är säkert, säger hon till The Athletic.

Den 31-åriga engelska landslagsspelaren fick frågan om sina erfarenheter av att spela under extrem värme under sin tid i USA, inklusive under sommaren, och hur det kan påverka spelarna vid VM 2026.

- Fukten är det som är värst, men värmen också, säger Daly.

VM 2022 i Qatar flyttades från sommaren - när turneringen traditionellt hålls - till vintern på grund av oro över extrema temperaturer. Något sådant verkar inte vara aktuellt med kommande VM-slutspel. Daly menar dock att avsparkstiderna eventuellt bör ses över.

- Temperaturer stiger så högt under dagarna och av personlig erfarenhet vet jag att exempelvis Houston inte är en säker plats att spela på. Förhoppningsvis kan de ta hänsyn till tiderna.

Schemat för VM 2026 har ännu inte offentliggjorts men detta kommer att vara första gången som turneringen kommer att ha 48 lag. Gruppspelet spelas vanligtvis med tre till fyra matcher per dag, utspritt över dagen och kvällen.