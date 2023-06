Qatars svar - efter markeringen: "Yusuf utsattes för rasistiska övergrepp"

LÄS ÄVEN: Nya Zeelands markering - vägrade spela klart träningsmatch

Mötet mellan Qatar och Nya Zeeland fick ett märkligt avslut. Nya Zeeland ledde matchen i halvtid men den andra halvleken spelades aldrig.

Nya Zeeland bestämde sig för att inte komma ut till den andra halvleken och hänvisade till att en spelare i deras landslaget hade blivit utsatt för rasism.

"Michael Boxall blev utsatt för rasism under den första halvan av matchen av en qatarisk spelare. Ingen officiell åtgärd vidtogs, så laget har kommit överens om att inte komma ut under andra halvan av matchen", skrev Nya Zeelands landslag på Twitter.

Under tisdagseftermiddagen kom svaret från Qatar, som då hade en helt annan bild av vad som hade hänt under den första halvleken.

"QFA vill förtydliga de anklagelserna som är utbredda i media. Yusuf Abdurisag Yusuf har bekräftat en ordväxling med en motståndare i stundens hetta strax före halvtid. Yusuf betonade att inget rasistiskt eller diskriminerande språk användes eller riktades mot någon spelare i Nya Zeeland. Tvärtom betonade Yusuf att han i själva verket utsattes för rasistiska övergrepp under matchen", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Qatars förbund betonar sedan att man tar anklagelsen på största allvar och man som förbund uppmuntrar den "internationella fotbollen" att göra mer för att bli av med rasism och diskriminering från sporten.

Enligt Evening Standard kommer domarens rapport skickas till Fifa som i sin tur kommer att undersöka ärendet.

