Ronaldo: "Jag är min egen chef, punkt"

Portugal ställs på tisdag mot Nordmakedonien i en playoff-final om en plats i Qatar-VM. Manchester United-stjärnan Cristiano Ronaldo, 37, förväntas spela från start och kan möjligen göra sitt sista mästerskap senare i år.

Efter flera frågor om ämnet röt Ronaldo till under en presskonferens.

- Jag börjar märka att många av er ställer samma fråga till mig. Den som bestämmer min framtid är jag, och ingen annan, säger han enligt den spanska tidningen AS och fortsätter:

- Om jag känner för att spela mer, så kommer jag göra det. Om jag inte känner för att spela vidare, så gör jag inte det. Jag är min egen chef, punkt.

Ronaldo är noterad för 115 mål på 185 A-landskamper med Portugal.

Portugals möte med Nordmakedonien börjar klockan 20.45 under tisdagskvällen och sämds på C More.