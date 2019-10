Spanien klart för EM: “Tillägnar det här till Luis Enrique och hans familj”

Spanien kvitterade på stopptid mot Sverige på Friends Arena, något som gjorde att de under gårdagen blev klart för EM nästa sommar. Spanien kom från ett oavgjort resultat i Norge, men istället för att kvittera sent själv var det Norge som gjorde kvitteringen sent i helgen.

- Det är samma resultat, men ena dagen smakar det som seger och den andra smakar det som en förlust. Jag är gladare för dagens match, säger förbundskaptenen Robert Moreno enligt Mundo Deportivo.

Efter matchen valde Moreno att tillägna avancemanget till hans företrädare på posten, Luis Enrique.

- Jag vill tänka på Luis Enrique och hans familj och tillägna de den säkrade platsen, säger Moreno enligt Mundo Deportivo.

Enrique tog över Spanien efter VM förra året, men missade vårens EM-kvalmatcher på grund av personliga skäl. I juni hoppade han av uppdraget innan beskedet kom i augusti att Enriques nioåriga dotter Xana hade avlidit i cancer. Moreno har tidigare sagt att han skulle kliva åt sidan om Enrique ville återvända till jobbet.

- Jag ser Luis som en vän och före allt annat kommer vänskap, sa Moreno i september.

Även Spaniens lagkapten Sergio Ramos, som missade matchen mot Sverige med en avstängning, valde att dedikera EM-platsen till Enrique med ett inlägg på Instagram.

Förutom Enrique tackade Moreno även det spanska förbundets ordförande Luis Rubiales och landslagets sportchef José Franciso Molina för att han fick chansen att leda det spanska landslaget. Moreno menar att han är glad över att landet lyckats kvalificera sig till nästa års EM i en tuff grupp.

- Det var en väldigt svår grupp med en motståndare som slog ut riktigt bra lag i VM förra året, säger Moreno och syftar på Sverige.

Spanien blev det sjätte landet som blev klart för EM. Sedan tidigare är även Ukraina, Belgien, Ryssland, Italien och Polen klara för turneringen nästa år.