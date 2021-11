TV: HBK-mittfältare räddade poäng för Irak i Jeahzes landslagsdebut

När Irak ställdes mot Syrien i det asiatiska VM-kvalet (en match som spelades i Doha i Qatar) fick Hammarby-backen Mohanad Jeahze göra sin debut för det irakiska A-landslaget. Jeahze fanns med från start, medan Amir Al-Ammari (Halmstads BK) och Jiloan Hamad (Örebro SK) inledde på bänken.

Efter att Omar Al Soma skickat in 1-0 till Syrien med en läcker volley i den 79:e minuten fick Irak straff kort därpå. Då klev Al-Ammari, som bytts in i andra halvlek, fram och skickade in 1-1 vilket också blev slutresultatet. Jeahze spelade hela matchen medan Hamad blev kvar på bänken.

Iran och Sydkorea ser ut att ta hand om direktplatserna till Qatar-VM nästa år, men Irak har fortfarande chansen på tredjeplatsen som innebär fortsatt kvalspel.