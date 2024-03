Uppgifter: Brahim Diaz väljer Marockos landslag

Diaz har både spanskt och marockanskt medborgarskap och kan således representera de båda länderna i landslagssammanhang. Nu verkar han ha gjort sitt val.

Spanska AS uppger nämligen att 24-åringen har valt att representera det marockanska landslaget och det sista steget är att genomföra de administrativa delarna för att bli uttagningsbar för VM-fyran.

Enligt AS övertygades han dock av att förbundskaptenen Walid Regragui ser honom som en av hörnstenarna i det marockanska landslaget framöver.

Brahim Diaz har fått förtroende av Carlo Ancelotti under säsongen. Den tekniske mittfältaren har klivit fram under tiden då Jude Bellingham har gått skadad och Diaz har under säsongen hunnit med att göra fyra mål på 21 matcher i La Liga.