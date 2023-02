Anderssons dilemma kring utgående kontraktet med Djurgården: "Den är ganska svår"

Elias Andersson, 26, fick stora genombrott förra året och framför allt efter positionsbytet från mittfältare till vänsterback.

För sina insatser i allsvenskan och Europaspelet blev han uttagen till landslagets januariturné.

Samtidigt som succén varit ett faktum siktar Andersson på att Djurgården till ännu högre höjder i Europa Conference League - som han tyckte var en otrolig upplevese under hösten.

- Helt fantastiskt. Att åka till olika länder och få sätta Djurgården på kartan som vi har gjort. Vi har varit i Rumänien, Kroatien, Norge, lite överallt. Vi har verkligen gjort bra matcher och prestationer och nästan vunnit varje match. Det såg man kanske inte komma, men vi har alltid haft en stark tro på det vi gör. Det tycker jag att vi har visat, speciellt under vår resa i Europa, säger Andersson i Lundhs podcast.

Du har spelat i många klubbar och varit med om både upp- och nedgångar. Vad är det som gör att ni varit så framgångsrika?

- Jag tror att vi har en riktigt bra grupp som trivs med varandra. Under sommaren och hösten har vi nästan tillbringat mer tid med varandra än med våra familjer. Jag tror att det gör mycket om man kollar på matcherna vi har spelat.

Nu ska ni in i en åttondel i Europa Conference League. Vad vill du ha för lag – lite lättare sportsligt eller något stort lag?

- Jag vill ha något lättare lag, för att ta ännu mer kliv.

Hur är det att balansera det ni gjort i höstas med både Europa och allsvenskan, hur svårt är det?

- Jag tror att det är ganska svårt, speciellt att försöka ha så pigga ben som möjligt i varje match vi spelar. Vi spelade nästan två matcher i veckan, nästan tre ibland. Det ska vårt fysteam ha en stor eloge för, att vi hade så pass få skador. När vi väl spelade match var vi pigga och fräscha.

När man tittar mot 2023, vad är ett rimligt mål för Djurgården?

- Vi vill så klart ut i Europa igen. I allsvenskan har vi topp tre som mål.

Det blev pengar för Djurgården men pengar för er också. Hur viktig är den bonusen som ni får när det går bra för klubben?

- Det tackar man aldrig nej till, så klart, lite pengar in i sin egen kassa också är ganska fint det med.

Vad har du gjort för din bonus?

- Jag har rest en hel del. Sedan funderar jag på att köpa lägenhet nu i vår, det blir kanske lite pengar till det också.

Om man ser till det sportsliga, du känner Lagerlöf och Bergstrand väldigt väl, det var väl delvis därför du kom från Sirius, hur är det att jobba med dem?

- De är väldigt tydliga i hur de vill spela fotboll och allt kring Djurgården och sitt fotbollstänk. Det har nästan blivit ännu mer tydligt nu när jag har kommit ner som vänsterback, hur de vill använda mig. Det passar mig utmärkt.

Bosse Andersson har ändå varit aktiv och plockat in talanger från BP, Bergström från Mjällby, som du säkert känner till eftersom du var utlånad dit, Oliver Berg från Kalmar, förlängt med Haris Radetinac… Hur ser du på hur ni förstärker?

- Det är väldigt spännande. Det är en jättebra mix med unga talanger från BP, vi har plockat in Oliver Berg, som är ett toppnamn i allsvenskan och gjorde en fin säsong förra året. Bergström är en väldigt underskattad forward som jobbar hårt och är jobbig i boxen och bra på huvudet. Sedan har vi också fått in Carlos Gracia från Mjällby, som jag helt klart tycker är en av allsvenskans bästa mittbackar.

Efter den här säsongen löper Anderssons kontrakt med Djurgården ut. Ännu har han inte fattat något beslut om sin framtid.

- Jag har haft ett litet snack med Bosse. Djurgården vill förlänga. Längre än så har vi inte kommit. Men samtidigt fyller jag 27 nästa år, det blir inte lättare att komma ut i Europa eller till någon annan liga heller. Jag är öppen för att signa nytt med Djurgården, men jag är också öppen för att testa på något nytt.

Det är en svår ekvation att få ihop. Vill du avvakta eller ha en klausul?

- Jag vet faktiskt inte än. Jag har snackat lite med min agent, men vi har inte kommit fram till något vettigt än. Jag har fullt fokus på januariturnén och på att försöka göra ett bra läger och en bra match. När vi kommer hem till Stockholm får vi sitta ner och diskutera, både med agenten och med Bosse.

Hur svår är den typen av avvägningar? Å ena sidan spela bra fotboll i en klubb på uppmarsch, å andra sidan en möjlighet att kliva ut?

- Jag tror att den är ganska svår. Jag trivs väldigt bra i Stockholm och Djurgården. Vi har helt fantastiska supportrar som stöttar oss varje hemma- och bortamatch, som är på Kaknäs och kollar. Det livet är helt fantastiskt. Men ända sedan man var en liten kille har man drömt om att spela ute i Europa i en bättre liga eller testa på ett äventyr. Den är ganska svår, måste jag säga.