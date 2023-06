Engelskt regelskifte - Barnsleys vd Khaled El-Ahmad kan värva i Sverige: "Finns många bra spelare, till och med i superettan"

I knappa två år har Khaled El-Ahmad varit vd för engelska Barnsley. Den tidigare Uppsala-bon är i Sverige mest känd för jobbet i Djurgården, men har jobbat utomlands i snart tio år. Först för City Football Group med ansvar för Nordamerika och Norden följt av vd-jobbet i Barnsley som han tillträdde hösten 2021.

- Jag fick ett sms från en person i Red Bull Leipzig som frågade om jag skulle vara intresserad av att vara vd och sportchef för Barnsley Football Club. Tidigare den våren hade jag gått igenom en rekrytering för att bli vice president och sportchef för Seattle Sounders, säger Khaled El-Ahmad i podcasten Lundh.

- Jag fick det jobbet men tackade nej. Men det fick mig börja tänka på att jag kanske skulle vilja testa något annat efter sex år i City Football Group. Och då fick jag möjligheten att träffa det dåvarande ordföranden Paul Conway och jag tyckte att engelsk fotboll, Championship och få den upplevelsen men också möjligheten att ta beslut att man kan bygga en klubb på kort och lång sikt var någonting jag kände att det där måste jag säga ja och testa.

Efter att ha åkt ut Championship första säsongen så tog sig Barnsley till playoff på Wembley men föll efter mål i sista minuten av tilläggstiden och några tveksamma domslut. Trots nedflyttning och missad uppflyttning känner Khaled El-Ahmad ingen oro för jobbet.

- Jag har ett kontrakt. Jag tror när ändå klubben utifrån att man är väldigt dataorienterad och tittar på underliggande processer, så är jag inte rädd att bli av med jobbet. Och tvärtom så tror jag att klubben åkte ut förra året kan över tid vara det bästa som har hänt Barnsley.

Hur menar du då att en motgång ska kunna vändas till något bra?

- Ja, men motgången resulterade att man såg över hur styrelsen arbetade. Jag fick möjlighet att verkligen vända upp på allt möjligt, allt från säsongskort till kulturen till träningsplanerna. När du är en liten klubb och du vinner så är det lätt att allt fokus blir på sporten och så sopar du undan alla problem. Men sen när du åkte ut och på det sättet som det hände så kom alla problem på en gång och det rör allt från arenan till relationen med kommunen och stagnerade säsongskortförsäljning.

Nu, nya tag, hur laddar man om? Hur snabbt börjar man jobba inför nästa säsong?

- Ja, dagen efter Wembley fick jag tre bud på mina startspelare, så jag fick inte ens möjligheten att på något sätt återhämta mig. Jag åkte på semester i fyra dagar i Grekland, det regnade första dagen. Det var nästan som att "misery loves company". Vår tränare säger någonting som jag faktiskt gillar, "Football owes you nothing" och så är det.

- Någonstans måste man förhålla sig till det. Vi förlorade, dagen efter, ingen kommer ihåg det vi gjorde bra. Och så måste man ta nya tag och se om man kan jobba vidare. Men det blir tufft när du är en mindre klubb som säkert många kan relatera till. När du har överpresterat så är det väldigt mycket intresse runt tränare, spelare. Hur ska du då kunna bygga om och vara stark igen fast din budget är fortsatt liten?

Barnsley satsar på unga spelare och inför senaste säsongen var alla nyförvärv framtagna via data snarare än att man hade sett dem spela.

- Vi är rätt tydliga med hur vi vill vara. Jag skulle säga mini-Red Bull Leipzig eller Liverpool. Vi pressar högt så att vi har tydliga "event data points" som vi tittar efter. Vi köper inte en spelare som är äldre än 23 eller 24. Vi kan värva någon som kanske är äldre, men vi bygger en "squad balance" där vi inte vill ha någon som är äldre än 30, förutom kanske en och försöker pressa ner ålderstrukturen. Målet är att vara ett av de yngsta lagen i Europa.

Vad är ägarnas mål med att äga Barnsley?

- Ett är att kunna se hur man kan driva en klubb processorienterad och självfinansierad, vilket är rätt svårt i fotboll i sig, men det vill man på något sätt vilja uppnå. Men målet är absolut att ta sig upp i Championship, etablera sig med möjligheterna att få den där playoff-spotten och sen kan ju allt hända. Luton är ett bra exempel. Glöm inte att tre år sen var Barnsley där och förlorade mot Swansea.

- Inget är omöjligt och jag tror att det är därför man håller på med fotbollen. Men de är noga med hur pengarna investeras. Det är inget "här har du 50 miljoner, gå och köp ett lag" utan varje investering diskuteras. Allt från ett e-postsystem för att öka matchday revenue eller om vi ska anställa en chief revenue officer. Allt måste hela tiden på något sätt mätas och visa att det hjälper målet att bli bättre som klubb.

När man talar svenska spelare, rimligtvis borde ni med er lönebudget kunna hugga på svenska spelare. Är det Brexit som gör att ni inte kan värva svenska spelare eller vad gör att ni inte tar dit svenska spelare?

- Absolut, Brexit ändrade ju allting. Nu ändrade de ju reglerna för två dagar sedan. Så nu har alla League 1- och League 2-klubbar möjlighet att ta två spelare. Det kan vara från Sverige, Norge, Danmark. Den möjligheten fanns inte ens.

Hur sugen är du på att ta svenska spelare?

- Vi tittar på den marknaden nu. Något jag inte kunde göra innan, så absolut. Jag tycker det finns väldigt många bra spelare i Skandinavien, i Sverige, till och med i superettan. Tar man Mads Andersen som köptes, nu kommer jag inte ihåg, jag borde nog veta om det är Horsens eller Hobro, men som har visat sig vara fantastiskt för oss. Så absolut har vi.

Till i höst kan ni ha i teorin två svenskar som du värvar. Så du börjar titta nu på superretten kanske mer än allsvenskan?

- Både och. Både och. Sen kommer det att handla om ålder, passa in i systemet och så klart de finansiella termerna. Men i League One, vårt "average" är ungefär 2-2,5 000 pund per vecka brutto och det är väl…

Ja, det är ju ungefär… Det är nog lite mer än vad allsvenska snittlönen ligger på. Den ligger ju på runt 100 000 eller lite under 100 000. Så ni kan ju vara med där och hugga.

- Absolut, jag tycker allsvenskan är en väldigt bra liga och man ser att många spelare gör bra ifrån sig. Sen är ju England lukrativt och hade man varit i Championship ännu mer intressant. Vi mötte Sheffield United i en träningsmatch där Anel (Ahmedhodzic) spelade, du har Viktor (Johansson) i Rotherham, du har (Hjalmar) Ekdal i Burnley. Lite synd att vi inte tog steget upp. Jag tror att spelare hade varit mer intresserade av att komma till Barnsley än att vara i League One.

Är Championship ett bra fönster upp mot Premier League?

- Ja, absolut. Jag skulle säga League One också. Jag har intresse från Premier League för några av mina spelare. Att vara i England, där du... Du kan åka från Barnsley till London. Hur många topplag åker man inte förbi? Allt från Sheffield United, Wednesday, Leicester, Derby, Forest. Det är mycket lättare att se en spelare i League 1 och försöka ta upp honom i Premier League eller vice versa upp till Championship. Den marknaden är rätt aktiv.