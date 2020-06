Mjällby-kaptenen övertygad: "“Spelare kommer att gå sönder – så är det bara"

Den allsvenska starten sköts upp med mer än två månader till följd av coronapandemin. Men till slut blev det grönt ljus från regeringen och Folkhälsomyndigheten och serien fick inledas den 14 juni. Det har dock inneburit vissa ändringar i allsvenskan och en av dem är att spelschemat är tätare på grund av att säsongen inte kan spridas över lika lång tid. Det är det sura äpplet som spelarna får bita i - och Mjällbykaptenen David Löfquist tror det kommer att leda till fler skador.

- Det är klart att det kommer påverka oss. Vi har väl en helt okej bredd i truppen, men vi är långt ifrån den bredaste truppen. De som har breda trupper kommer gynnas av det. Nu i början när det kommer att vara tufft med många matcher, så kommer man väl gå på adrenalin med tanke på att det har varit en sex månader lång försäsong. Jag tror många är taggade och sugna. Sedan är det klart att det är viktigt att man sköter bitarna vid sidan om med återhämtningen. Jag tror vi fick någon statistik på det – det var väl Bundesliga – att skadorna hade ökat med nästan 300 procent. Normalt sett behöver kroppen 72 timmar på sig att återhämta sig, vilket är tre dygn. Nu i början så kommer det vara 2,5 dygn mellan matcherna, så det är redan tufft i normala fall – nu kommer det blir extremt tufft. Spelare kommer att gå sönder, så är det bara. Man kan förebygga det hyfsat genom att försöka sköta bitarna så professionellt som möjligt med återhämtning, kost och sömn, säger han i Lundhs podcast.

Hur är det som just 33-åring att kliva in utan träningsmatcher och gå rakt in i allsvenskt spel?

- Både positivt och negativ kanske. Hade vi spelat för många träningsmatcher kanske man hade varit sliten i kroppen. Jag känner mig extremt stark och pigg. Det var länge sedan jag var så här bra tränad och kände den här motivationen och glöden som finns inför detta. Det ska bli extremt kul. Som sagt, jag har haft en ganska så skadefri karriär, inga större skador. “Peppar, peppar ta i trä”, men så är det. Någonstans kanske de här division 1 säsongerna har föryngrat kroppen rent fotbollsmässigt, den har inte slitit lika mycket. Jag känner mig stark.