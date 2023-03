Podden Lundh på turné med Fotbollskanalen on tour - Wernbloom och Friberg gäster i Göteborg

- Det är spännande att möta personer inför publik och intervjua dem, och där man inte dokumenterar det utan det som sägs, det sägs live. Tanken är att ha en eller två gäster som både kan prata framåtlutat inför den kommande säsongen och titta bakåt på det som ryms i ett nostalgiskt skimmer. Givetvis blir det delvis lokalt präglade samtal som handlar om den kommande säsongen men även vad som varit, säger Olof Lundh.

Den här gången blir det utöver de nyfikna och raka Olof Lundh-intervjuerna också ett nytt inslag, inspirerat av podcasten Fotbollskanalen on Tour som Olof har tillsammans med kollegorna Martin Petersson och Andréas Sundberg.

- Intervjun är bara första halvlek, andra halvlek blir tillägnad Fotbollskanalen On Tour som är på turné. Sedan jag, Martin Petersson och Andréas Sundberg tog rygg på herrlandslaget inför och under EM 2021 med en daglig podd har den blivit ett fint tillskott i Fotbollskanalens poddflora som mest kopplats till herrlandslaget och en del andra fotbollsspår. Nu blir det boots on the ground runt om i Sverige med samtal om fotboll, På Spåret och en del observationer.

Efter fler än 380 poddavsnitt, liveintervjuer i Almedalen och på Way out West, och en Sverigeturné är podcasten Lundh en institution inom svensk fotbollsjournalistik. Såväl Fifa-höjdare som allsvenska profiler har satt sig framför Olof Lundhs mikrofon där man får räkna med raka, rättframma och svåra frågor.

- Det känns väldigt kul att återigen kunna bjuda in lyssnarna igen och påminna om att ”Lundh”, och ”Fotbollskanalen on tour” för den delen inte bara är något som dyker upp i din poddspelare, utan att det är av kött och blod. Den här turnén kommer att bli en skön mix av allvar och skoj, säger Fotbollskanalens redaktionschef Sven Bertil Liljegren.

