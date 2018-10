”Rolle” Nilsson om näste A-landslagsman: ”Mattias kan vara med och konkurrera framöver”

Mattias Svanberg gjorde i helgen sin första assist i Serie A när Bologna besegrade Udinese med 2-1. Den förra Malmö FF-spelare stod för framspelningen till Federico Santanders 1-1-mål strax före halvtid.

Svanberg har också spelat sju av nio EM-kvalmatcher för Roland Nilssons U21-landslag. ”Rolle” menar i podcasten Lundh att Svanberg är en av de spelare som har potentialen att konkurrera om en plats i A-landslagets EM-kval.

Vad är viktigast för U21-landslaget, att ta fram spelare till A-landslaget eller att vinna och gå till EM?

- Både och. Vi har målsättningen att ta oss till slutspel, vilket innebär att vi måste vinna våra matcher. Men samtidigt är det steget under A-landslaget, och då är det viktigt att vi utbildar dem på vägen och hittar saker som gör att det blir en utbildning, både i spelet som vi gör men även spelet att vinna matcher. Det är också en del av utbildningen till att bli ännu mer noggrann i sitt passningsspel och inte chansa lika mycket som man skulle göra i ett klubblag där man kanske har bollen väldigt mycket. I ett klubblag känner man spelarna och jobbar med dem dagligen, men det gäller att de vet vad som gäller när de kommer in i ett landslag, att släppa ryggsäcken med klubbfotbollen och sätta på sig landslagsryggsäcken. Helt plötsligt jobbar man med nya spelare och ska se till att få ut sina bästa egenskaper tillsammans med de andras bästa egenskaper så att man kan prestera bra tillsammans. Det är under en väldigt kort period, så det gäller för landslagsspelarna att vara väldigt på tå när de kommer.

Om man ska ta fram spelare till A-landslaget, borde inte alla U-landslag spela på samma sätt?

- Det kan man säga, men tänk om vi byter förbundskapten högst upp? Då måste vi ju byta hela vägen ner. Jag tycker att det är bättre att vi utbildar våra spelare i lite olika sätt att spela, där den som är högst upp bestämmer hur de gör. Då är det bättre att ha spelare som har provat på lite olika saker och kan justera det på olika sätt och ha en förståelse för olika spelsystem.

Hur mycket dialog har du med Janne Andersson om spelare som kan vara aktuella och så?

- Vi har en ständig dialog. Jag vet hur Janne och Peter ser på spelarna i U21, och vi ger dem information om hur vi tycker att de är när vi samlas.

Vilka i din trupp ser du som närmast att ta klivet upp till Janne Anderssons trupp det kommande A-EM-kvalet?

- Nu fick Mattias Svanberg spela i Bologna, vilket jag tycker är väldigt stort. Att komma till en ny klubb i den italienska ligan, få ett inhopp och sedan få starta och göra det bra ifrån sig… det är klart att det inte går obemärkt förbi, varken inom förbundet eller bland folk runtomkring. Mattias kan vara med och konkurrera framöver.