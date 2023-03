Seger orolig för damallsvenskans framtid: ”Vi kan ju inte röra oss bakåt”

Damallsvenskan har gått från att vara världsledande till att bli en liga som slussar talanger vidare mot större äventyr. En situation som oroar FC Rosengårds lagkapten Caroline Seger, som har spelat i damsllallsvenskan i flera år.

- Det är en utvecklingsmiljö för många spelare, yngre speciellt, men sedan måste förutsättningarna bli bättre. Vi kan inte ha det på samma sätt som när jag började i damallsvenskan 2002, att ingenting förändras. Nu överdriver jag som fan, för det har förändrats, men jag vill att det ska bli bättre runtomkring. När alla centrala medel och avtal skrivs vill jag att det ska göras så att klubbarna kan växa. Det är fortfarande många klubbar som inte har en heltidsanställd sjukgymnast. Jag tycker att det är helt… det funkar inte. Det är småsaker som bara ska finnas, utvecklas och bli bättre. Det ska inte stagnera, säger Seger i Lundhs podcast.

De pengar som kommer in, som när Svenska spel satsar, tror man ska vara mycket pengar, men ofta är det villkor, att man måste uppfylla vissa grejer, och att det inte hamnar ute hos klubbarna.

- Det vet nog du mer om. Man kan inte få reda på någon information över huvud taget. Det är samma problem som du har haft när du har gjort grejer.

Är det frustrerande, att det är lite mörker kring att ta reda på vad som gäller?

- Det blir fel bild annars. Här sitter jag och är irriterad över hur det har skett, men jag har egentligen ingen aning om vad som kommer in, för det kanske är jättemycket. Men jag märker bara det av att det inte händer något.

Min bild är att de avtalen låter som mycket pengar, men att det är villkorat att man ska leverera ett antal spelare till svenska spel, marknadsaktiviteter och liknande saker, att det inte alltid är konkreta pengar på det sättet.

Det där känner man igen. Du är ledsen, men är du också orolig för svensk fotboll att man inte kan haka på när det händer grejer? Nu är det gruppspel i Champions League sedan ett par år tillbaka, det rör sig i fotbollen ute i Europa och att svensk fotboll då blir kvar på perrongen?

ANNONS - Champions League är definitivt en målsättning för vår klubb. När vi tog oss till ett gruppspel tänkte jag att det skulle generera mycket pengar. Det handlar om att släcka småbränder, så klart, vi får pengar, men man kan få en stabilare grund ekonomiskt att stå på. Men så basunerar man ut från Uefa:s håll att prispengarna har höjts – jättefint, absolut, men när man grottar in sig i det är det exakt samma krav på en damklubb som Uefa sätter, som på oss som FC Rosengård, för att vi ska ha rum till alla journalister, vi ska ha podium där de ska kunna stå och filma, dopingrum – saker som kostar pengar. Vart tar pengarna som du får in från Uefa vägen, som ska vara så himla mycket stöd? Det går till sådana saker. Vad blir kvar i kassan till slut? Noll kronor. De krav som ställs på klubbarna är orimliga, för man kan inte ha de kraven på Malmö IP som man kan ha på MFF:s arena, där finns redan de förutsättningarna, men de finns inte här. Ska du få in de pengarna och tjäna på det, då skulle vi behöva bygga en ny arena. Det är där jag känner, vad är rimligheten i det? Ska vi kunna nå nya höjder med de här pengarna om det ska gå till resor, till att rusta upp saker, till folk som ska jobba kring matchen? Där borde Champions League ge klirr i kassan, men det gör det fortfarande inte. Hur ska vi kunna lyckas i svensk damfotboll om det inte ens blir plus om du tar dig till Champions League?