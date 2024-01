Svenske IT-miljardären vill se förändring i 51-procentsregeln: "Känns kanske lite märkligt"

2021 gick den svenske IT-miljardären Fredrik Wester in som delägare i den spanska klubben Gimnástic de Tarragona. Men trots att Wester har ett förfutet inom svensk föreningsdemokrati har han tudelade känslor för 51-procentsregeln – som han anser kan förbättras.

- Jag brukar säga att jag förstår de som vill ha den kvar, det är inte svårt att förstå, och jag tycker att de stora svenska klubbarna ska ha den kvar eftersom det är djupt rotat med medlemsdemokrati och medbestämmande bland de svenska klubbarna. Vi var som sagt engagerade i Hammarby och jag har också varit med och hjälpt Hammarby i olika situationer när jag har kunnat. Det är den svenska klubb som ligger oss närmast om hjärtat, både mig och mina grabbar som har spelat där, förklarar Fredrik Wester när han podcasten Lundh och fortsätter:

- Men med det sagt så har jag svårt att förstå varför man inte skulle kunna starta en klubb från grunden som är 100 procent privatägd. Annars blir det att du och jag startar en klubb och driver upp den i division 2 eller 3 och sedan kommer det tio andra medlemmar och röstar bort oss. Det känns kanske lite märkligt kan jag tycka när folk har lagt sin tid, svett och tårar på det.

Och kanske sina pengar?

- Och kanske sina pengar också och det ser man på de här FC Stockholm-grabbarna också. De har inte tjänat en krona på det här, de har snarare lagt ut pengar privat för att kunna driva upp den här klubben och tvättat tröjor i division 6. Då kan jag tycka att det blir en väldigt sned fördelning.

Men du tycker att man skulle ha någon slags modell som man kan säga att man har i Tyskland där man ett tag tillät han som gjorde det här redovisningssystemet SAP, Dietmar Hopp, som drev upp Hoffenheim, eller Bayer Leverkusen som ägs av Bayer, eller Wolfsburg som ägs av Volkswagen. Du tycker att det ska tillåtas som en modell i svensk fotboll?

- Ja, jag ser det som ett alternativ att man kan göra det. Då säger man kanske att det blir ekonomisk doping och så där, men då får man sätta reglering för vad man får och inte får göra som en privat ägare också.

I Sverige har vi 51-procentsregeln som förhindrar att man kan gå in som majoritetsägare. Du skulle förvisso kunna göra det som du har gjort i Nástic och gå in med 20 procent i någon klubb. Vad talar för att du går in i någon svensk klubb och tar något ägande som inte är majoritetsägande?

- I dagsläget är det väldigt lite som talar för det, men det är något som kan ändras på sikt. Jag tycker att det är roligt att vara engagerad i klubbar och att ta med det som jag har lärt mig på andra ställen och se om man kan växa det någon annanstans också. Nu har jag haft förmånen att få lära mig mycket om spansk fotboll och hur spansk fotboll fungerar och de är faktiskt väldigt duktiga på själva fotbollsspelet, inte alltid på organisation, ekonomi eller andra saker, men just att spela fotboll är Spanien i alla fall topp tre i hela världen, summerar Fredrik Wester.

Lyssna på hela avsnittet av podcasten Lundh med Fredrik Wester i spelaren.