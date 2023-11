Ajax agerar i krisen - Beuker ny sportchef

Ajax har haft en tung start på säsongen och efter tolv spelade matcher ligger man på en åttondeplats i Eredivisie.

Nu agerar man.

Marijn Beuker, 39, kommer in som ny sportchef och kommer att ha ansvar för scouting och ungdomsakademi. Kontraktet är skrivet till 2028.

- Ajax är en fantastisk klubb med en rik historia med enorm potential inför framtiden. Jag ser fram emot att inleda, säger han i ett uttalande.

Beuker har tidigare haft samma roll i skotska Queens Park FC.

Ajax kommer att ta in en ytterligare sportchef, meddelar man.

Our new Director of Football: Marijn Beuker!