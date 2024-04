Ajax förnedrat i ”De Klassieker”

Ajax lyckades hålla nollan i lite mer än en halvtimme innan Feyenoords brasse Igor Paixao slank igenom och chippade in 1-0.

Ytterns tredje raka match med mål mot Ajax – och hela De Kuip briserade i ett stort jubel.

Det blev starten på ett riktigt målfyrverkeri.

2-0 kom bara en minut senare och 3-0 strax innan paus.

Ajax ras fortsatte efter halvtidsvilan där de släppte in ytterligare tre mål – det sista efter ett tafatt försvarsspel där Lutsharel Geertruida tilläts vandra genom en bisvärm av bortaförsvarare innan han lämnade över bollen till Paixao som satte 6-0 via ribban och in.

- Det här var män mot pojkar. Vi har misslyckats alligopa. Jag också, för jag är ansvarig, säger Ajax-tränaren John van 't Schip till nederländska ESPN.

Höstens möte mellan lagen fick avbrytas efter att Ajax-anhängare löpt amok efter att laget släppt in tre snabba mål i första halvlek.

Matchen spelades klart några dagar senare med slutresultatet 4-0.

Inga Ajax-supportrar var närvarande på söndagens match.

PSV leder ligan med nio poängs marginal ned till Feyenoord. Ajax är sexa.