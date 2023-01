Avslöjar: Irandust vill lämna Groningen - svensk klubb visar intresse

I augusti 2021 lämnade Daleho Irandust Häcken för spel i Groningen. Men tiden i Nederländerna har inte gått bra.

Den första säsongen blev det ett mål och en assist på tio starter och nio inhopp, och i år har det bara blivit en start och tre inhopp (inga mål eller assist).

Nu har 24-åringen bara gjort en match på de fyra senaste månaderna - och i lagets två senaste matcher har han inte ens varit med i truppen.

Och det lär inte bli en bättre situation nu när Groningen under den här veckan har tagit in två nya mittfältare. Först köptes norske Johan Hove in från Strömsgodset och sedan lånades svenske Aimar Sher in från Spezia.

Enligt uppgift till Fotbollskanalen vill Daleho Irandust lämna Groningen, och då visar Häcken intresse för sin förre spelare.

Problemet för Irandust är att han sitter på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2026, vilket lär betyda att Groningen vill ha pengar om man ska släppa honom.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Häckens sportchef Martin Ericsson som inte vill kommentera uppgiften mer än att han säger att klubben har koll på sina spelare som är ute i Europa, och så även Irandust.