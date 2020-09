Bänkad i Karlstad BK - nu klar för PSV Eindhoven: "Ruskigt häftigt"

I fjol var de konkurrenter, men inför nuvarande säsong slogs de båda ettan-klubbarna Carlstad United och Karlstad BK ihop. Det nya namnet? Karlstad Fotboll.

I Karlstad BK fanns det under 2019 en nederländsk målvakt vid namn Mark Spenkelink. Den 23-årige keepern lånades då in av den värmländska klubben från Go Ahead Eagles över höstsäsongen. Därefter återvände han till Go Ahead Eagles innan han i går, tisdag, blev klar för storklubben PSV Eindhoven, något Värmlands Folkblad var först att rapportera om.

- Det här var ju en kul grej, säger Karlstad Fotbolls klubbchef Per-Johan Karlsson till Fotbollskanalen.

Karlsson fortsätter:

- Förra året spelade han hösten med Karlstad BK och gjorde ett jävligt proffsigt intryck. Samtidigt som Oscar Jonsson, nuvarande målvakt i Karlstad Fotboll och dåvarande i Karlstad BK, var jävligt bra och höll Mark stången. Båda två var bra men det var ändå Oscar som var förstavalet efter en riktigt bra vår.

- Men vi kände att Mark var för bra för att vara andramålvakt. Han gjorde bara två matcher under hösten. Han stod cupmatchen mot Sirius där han var helt fenomenal. Det stod 0-0 och så gjorde vi 1-0, sen kvitterade Sirius och så blev det straffar och vi åkte ut, men Mark var grym i mål. Sedan stod han den sista betydelselösa matchen mot Forward i serien.

Hur det kommer sig att Mark Spenkelink hamnade i Karlstad från första början?

- Det var sportchefen Daniel Pettersson som hade lite kontakter, agentsurr, mot Holland som öppnade en dörr. Han hade tentaklerna ute, vi behövde en spännande målvakt då, säger Karlsson.

Trots bara två framträdanden i den värmländska klubben gjorde Spenkelink avtryck.

- Han hamnade hos Sirius med tror jag, han var där och testade. Jag vet inte varför det inte blev något där. Det kan inte ha varit långt borta tror jag inte. Han var där och de var intresserade. Han hamnade där ganska naturligt efter säsongen och sedan hamnade han i Holland igen.

- Han var oerhört seriös och väldigt proffsig i det han gjorde. Han körde själv på förmiddagarna även om han inte hade någon att köra med, han hade sin cykel som han cyklade hit med. Han var noggrann, ett proffs liksom.

Hur trivdes han i Karlstad?

- Jag tror han trivdes ganska bra i Karlstad. Han hade en lägenhet, en cykel som han tog sig till och från Våxnäs IP med och han käkade lunch på samma ställe. Jag tror att det kändes bra för honom. Det är klart att han ville spela, men Oscar var jävligt bra, det var tufft.

Och nu är han klar för PSV.

- Ruskigt häftigt.

Vad finns det för potential?

- Svårt för mig att bedöma, jag har inget målvaktsöga så. Hade det inte varit att Oscar var så bra hade han garanterat stått, vi hade det väl förspänt här under hösten. Han hade nog en bra tro på sig själv, samtidigt som det nog fanns en frustration att han inte fick stå.

Har Karlstad Fotboll blivit en klubb som skapar nederländska stormålvakter nu?

- Haha, jag tror det var en tillfällighet, men det är en kul grej när det här sker. Förhoppningsvis har vi kunnat hjälpa honom på traven lite grann.

Inga fler nederländska målvakter på väg in?

- Haha nej, det är inte. Corona gör att vi inte investerar så mycket, nu handlar det om att försöka överleva det här året och sedan får vi se.

På sin hemsida meddelar PSV att Spenkelink kommer att tillhöra klubbens U23-lag.