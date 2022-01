Efter landslagets beslut - Ajax avbryter träningsläger i Algarve

I december beslutade Svenska Fotbollförbundet att ställa in den planerade januariturnén i Algarve, Portugal. Anledningen var den ökade smittspridningen både i Sverige och Europa, som inte har avtagit sedan dess. Snarare tvärtom.

- Det är såklart tråkigt att vi behöver ställa januariturnén men efter att ha rådgjort med vårt egna medicinska team, SvFF:s medicinska kommittee och det finska fotbollförbundet så har vi landat i att ställa in årets läger, sa landslagschefen Stefan Pettersson då.

Planen var att Blågult skulle åka till Algarve i början av januari för att spela en träningslandskamp mot Finland bland annat. Men så blev det inte, och kanske borde Ajax tagit efter Svenska Fotbollförbundets beslut.

Den nederländska storklubben valde nämligen att genomföra sitt planerade träningsläger, också det i Algarve i Portugal. Men under onsdagskvällen meddelar Ajax att man avbryter sitt läger med omedelbar verkan och vänder hem - efter bara två dagar.

Anledningen är att flera spelare, eller ledare, i laget har testat positivt för covid-19.

"För att förhindra ett utbrott och med tanke på starten av andra halvan av säsongen, söndagen den 16 januari mot FC Utrecht, vill Ajax inte ta några risker. Därför beslutades det ur förebyggande synpunkt att återvända till Amsterdam på onsdagen", skriver klubben på sin hemsida.

Det blev alltså ett kort läger i Portugal för Ajax, som bland annat hade planerat att möta Hajduk Split i en träningsmatch senare i veckan.

