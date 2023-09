Kaosscener i Ajax-Feyenoord - spelas inte klart

Det har under den senaste tiden varit turbulent i Ajax, som fått en knackig inledning på säsongen . Bland annat uppges det finnas en spricka mellan tränaren Maurice Steijn och fotbollsdirektören Sven Mislintat, som i sin tur är under internutredning för en möjlig intressekonflikt. Under matchen mot Feyenoord vecklade även F-side, en ultrasgrupp till Ajax, ut en banderoll, där de krävde styrelsens avgång, rapporterar De Telegraaf.

Ajax fans trying to get the game stopped as they’re 3-0 down to Feyenoord today.

pic.twitter.com/Y3OU3EjayZ