Långa väntan över: Kuipers första mål - på 119 ligamatcher

Go Ahead Eagles, med svenskarna Isac Lidberg och Tesfaldet Tekie i laget, har fått en tuff start på den här säsongen, och jagade under fredagen första poängen för säsongen mot Volendam på bortaplan i den nederländska högstaligan, Eredivisie.

Lidberg startade på topp för Go Ahead Eagles, men i stället klev en ovan målskytt fram till 3-2-seger för klubben. Lagkaptenen och vänsterbacken Bas Kuipers stod för två mål i slutet av matchen och blev därmed stor hjälte, samtidigt som han fick fira sina första mål efter 118 mållösa framträdanden i högstaligan.

Go Ahead Eagles är nästjumbo med tre poäng efter sex matcher i Eredivisie.

