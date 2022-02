Lidberg utsedd till matchens lirare: "På rätt väg"

Isac Lidberg startade när Go Ahead Eagles gästade FC Twente under söndagen. Svensken blev då målskytt i matchen som kom att sluta 2-2. Precis innan halvtidsvilan nickade Lidberg in 1-0, vid en hörnspark.

Det är svenskens andra ligamål för klubben. Insatsen gjorde att han sedan fick ett högt betyg, 7,5 av 10, från den nederländska tidningen Algemeen Dagblad.

"Isac Lidberg hade en medioker start på säsongen men svensken är nu på rätt väg. Han har gjort två mål på sina tre senaste bortamatcher", skriver tidningen som en kommentar till betyget.

Utöver betyget utser tidningen även svensken till matchens lirare.

Isac Lidberg flyttade till Go Ahead Eagles i somras, från Gefle IF i division 1. Han har utöver sina två ligamål även bidragit med två mål i cupspelet.