Officiellt: Ajax hämtar talang från Juventus

Det var i somras som Juventus köpte loss Mohamed Ihattaren från PSV Eindhoven. Den mångsidige mittfältaren lånades direkt ut till Sampdoria - vilket inte blev lyckat. Ihattaren spelade inte en enda match för Serie A-klubben och efter årsskiftet bröts lånet.

Nu står det klart att Mohamed Ihattaren lämnar Juventus på nytt, den här gången för den nederländska storklubben Ajax.

- Ihattaren är bara 19 år och anses vara en av de största talangerna i vårt land. Men på grund av vissa omständigheter har han inte spelat matcher under en lång period. Med oss kommer han att fortsätta jobba på sin fysiska status med Jong Ajax (reservlaget), säger sportchef Marc Overmars till klubbens hemsida.

- Där kan han visa att han fortfarande är den duktiga spelare vi känner till. Jag är väldigt nyfiken. Vi erbjuder honom den här möjligheten och vi ska hjälpa honom, men självklart startar det med honom och det vet han om.

Lånet sträcker sig till slutet av december 2022. Ajax har även en köpoption inskriven i avtalet.

