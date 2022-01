Officiellt: Ajax säljer David Neres

Det var i januari 2017 som Ajax värvade David Neres, 24, från São Paulo. Yttern har sedan dess noterats för 47 mål samt 43 assist på 180 matcher i den nederländska storklubben.

Nu är det dags för nästa steg i karriären för brassen. På fredagen meddelar nämligen Ajax att David Neres lämnar för den ukrainska storklubben Sjachtar Donetsk.

Ajax bekräftar att man får drygt 123 miljoner kronor för övergången, en summa som kan stiga till 164 miljoner via prestationsbaserade bonusar.

Efter 18 spelade omgångar toppar Sjachtar Donetsk den ukrainska ligan, två poäng för Dynamo Kiev.

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.