Officiellt: Ajax värvar Bassey

Ajax har varit på jakt efter en ny vänsterback senaste tiden, och nu har man hittat rätt. På onsdagen blev det nämligen officiellt att den nederländska storklubben värvar Calvin Bassey från Rangers. 22-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2027.

Samtidigt meddelar Ajax att övergångssumman landar på 23 miljoner euro, motsvarnade cirka 240 miljoner svenska kronor, plus 3,5 miljoner euro (26 miljoner kronor) i eventuellt bonusar. Rangers bekräftar att det är klubbens största försäljning genom tiderna.

Calvin Bassey anslöt till Rangers från Leicester sommaren 2020 och spelade därefter 65 matcher för den skotska storklubben. Vänsterbacken har sex landskamper för Nigeria på meritlistan.

Ready to let you smile.@CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️