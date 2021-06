Officiellt: Holmén lämnar Willem II

De två senaste åren har Sebastian Holmén, 29, spenderat i nederländska Willem II. Hans kontrakt går ut den 30 juni, och nu bekräftar klubben att det inte blir någon fortsättning. Svensken har valt att inte förlänga sitt kontrakt och letar istället efter en ny klubb.

"Han visade sig vara en stark förstärkning när han kom genom sin intelligens, fina tajming, starka huvudspel och styrkan i närkamper. Han har varit ett svårt hinder för många motståndare", skriver klubben på hemsidan.

Spelaren själv uttalar sig i ett inlägg på klubbens sociala medier.

- Jag vill bara säga stort tack för de här två åren. Min första säsong var fantastask för klubben tillsammans med er. Vi lyckades ta tillbaka klubben ut i Europa. En fantastisk prestation som jag kommer komma ihåg för resten av livet.

Under sina 62 matcher gjorde Holmén fyra mål. Det viktigaste kom mot Fortuna Sittard i årets sista ligaomgång, där hans 2-1 mål säkrade kontraktet för klubben.

- Den här säsongen var svår för mig själv och laget. Utan er på läktarna har det varit riktigt tufft. Men det viktigaste är att klubben höll sig kvar. För mig själv, att få göra det vinnande målet och hålla klubben kvar... Jag kan inte beskriva det med ord. jag är så glad och så stolt.

29-åringen har tidigare representerat Elfsborg och Dynamo Moskva.

Seba, thank you for everything! 👏