På torsdagen skulle PSV Eindhoven och Twente drabbat samman i den andra omgången av nederländska cupen. Men det blev ingen match.

I Eindhoven stod regnet som spö i backen och planen höll inte måttet för spel.

Något nytt speldatum är inte satt.

PSV - FC Twente is afgelast, het veld in Eindhoven is onbespeelbaar.#FCTwente #PSVTwe pic.twitter.com/aI4ja9B5NC