Sarr slog till med första målet i Eredivisie

Amin Sarr, 21, lämnade i januari Malmö FF för spel i Heerenveen och har sedan dess tagit en ordinarie startplats i Nederländerna. Under fredagskvällen spelade han från start mot Heracles och fick äntligen fira sitt första mål i Eredivisie.

Sarr slog till i den 59:e minuten och gav Heerenveen ledningen till 1-0. Därmed blev han även den 13:e svensken som gjort mål för den nederländska klubben i högstaligan.

Heerenveen höll sedan undan och vann till slut med 2-0 efter mål av Nick Bakker i slutskedet av matchen. Heerenveen är nu elva, medan Heracles är på 13:e-plats i ligan.

Sarr, som nu gjort ett mål på sex matcher i Nederländerna, blev utbytt i den 90:e minuten, medan svenske landsmannen Rami Kaib spelade hela matchen. Förre Elfsborg-spelaren Ibrahim Drešević hoppade i sin tur in i den 62:a minuten, medan U21-landslagsspelaren Rami Al Hajj blev kvar på bänken hela matchen.

I Heracles hoppade svenskarna Samuel Armenteros och Emil Hansson in i den 78:e minuten, men utan att lyckas påverka matchens utgång till lagets fördel.

