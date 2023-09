Sejdiu målskytt i Nederländerna - sedan avbröts matchen

Mötet mellan Willem II och Nac Breda pågick endast i 51 minuter.

Men MFF-utlånade Patriot Sejdiu behövde bara fyra minuter på sig för att bli målskytt. Det var svenskens andra mål sedan flytten till Nederländerna.

Men i den andra halvleken avbröts matchen helt och hållet efter skandalscener.

"Spelet avbröts kort efter att ett antal muggar kastats in på planen under jublet. Strax efter paus nickade Jan van den Bergh in 0-3. Kort därefter kastades föremål ut på planen igen, varefter spelet avbröts permanent", skriver Nac Breda på sin hemsida.

Matchen stod 3-0 till Nac Breda när den avbröts.