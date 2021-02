Succéinhopp av Nygren - låg bakom Heerenveens seger

Benjamin Nygren inledde årets säsong i Eredivisie starkt genom att göra två mål och två assist på tre matcher. Därefter har det gått lite tyngre och ytteranfallaren har bara noterats för ett mål i ligan sedan den 1 november.

Kanske kan den förre Blåvitt-spelaren nu ha fått upp farten igen.

Under lördagen hoppade han in med ungefär en kvart kvar när Heereveen ställdes hemma mot Vitesse och med drygt fem minuter kvar av matchen skickade Nygren in ett inlägg som Henk Veerman kunde nicka in fram till 1-0, vilket också blev slutresultatet i matchen.

ANNONS

Assisten var Nygrens tredje i ligaspelet under årets säsong.