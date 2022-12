van Nistelrooy hintar om Gakpo-exit - Karlsson uppges aktuell som ersättare

Cody Gakpo gjorde succé genom att svara för tre mål på fem matcher för Nederländerna, som åkte ur i kvartsfinal mot Argentina.

Under den senaste tiden har den offensive pjäsen ryktats bort från sin nuvarande klubb PSV och framför allt har han kopplats ihop med en flytt till Manchester United.

Så sent som under lördagen uppgav The Telegraph att den engelska Premier League-giganten planerar att lägga ett bud på 43 miljoner pund, ungefär 550 miljoner kronor, på 23-åringen från Eindhoven.

Mitt i ryktesfloran hintar sig PSV:s manager och tidigare storspelaren Ruud van Nistelrooy, som har ett förflutet som spelare i Manchester United, att Gakpos tid i den nederländska toppklubben börjar närma sig sitt slut.

ANNONS

- Jag gillar honom verkligen och han förtjänar det här på grund av hur han betett sig, hur han lagt ner jobbet och fortsatt leverera. Jag har kunnat hjälpa honom från nära håll. Det gör mig stolt, säger van Nistelrooy till VI enligt voetbalprimeur.nl.

Han fortsätter:

- Jag kommer att ge honom chansen när tiden är rätt. Om jag får bestämma så föredrar jag att det blir i sommar, men det kan också bli nu. Du vet att det kommer att komma ett tillfälle där du inte kan säga nej.

Samtidigt som Gakpo verkar vara på bort har PSV en lista över potentiella ersättare, enligt voetbalprimeur. Enligt sajten är AZ-svensken Jesper Karlsson, som ryktades till klubben redan i somras när Gakpo var på väg bort, aktuell för tabelltrean i Eredivisie om Gakpo lämnar.

När Karlsson ryktades till PSV i somras uppgav De Telegraaf att AZ ville ha närmare 20 miljoner euro (motsvarande cirka 220 miljoner kronor) för 24-åringen.

ANNONS

Karlsson har den här säsongen gjort tre mål och tre assist på elva tävlingsframträdanden för AZ.

Gakpo å sin sida har svarat för nio mål och tolv assist på 14 framträdanden i Eredivisie den här säsongen.