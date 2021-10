Dubbla svenska målskyttar när Rosenborg krossade Sandefjord

Det blev en storseger för Rosenborg, som besegrade Sandefjord med 4-1. Efter att Carlo Holse satte 1-0 tidigt, var det dags för Stefano Vecchia att visa upp sig.

Lagkamraten Emil Konradsen Ceide försökte dribbla sig in på högerkanten. Efter en brytning tog han snabbt tillbaka och krånglade in bollen på nytt. Efter att passningen studsat på både försvarande och anfallande spelare lyckas Vecchia smälla in den i mål.

Holse bjöd sedan på sitt andra mål i matchen och Rosenborg hade 3-0 innan paus.

I andra halvlek tog Vecchia ännu en chans till att utöka ledningen. Han fångade upp en svag passningen från Sandefjords målvakt. Kvickt passade han fram bollen till Dino Islamovic centralt, som rättade till bollen och skickade in den i nätet.

Sandefjord hittade fram till en reducering strax därefter, men det blev aldrig mer spännande än 4-1, som var matchens slutresultat.

Tidigare Malmö FF-spelare Pavle Vagic samt tidigare Häcken-spelaren Adam Andersson spelade hela matchen för Rosenborg. Även Rasmus Wiedesheim-Paul blev inbytt i andra halvlek.