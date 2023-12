Från Ettan till asiatiska mästerskapen och succé i Elitserien - på ett år: "Mycket att ta in"

6 november, 2022.

Danilo Al-Saed startar hemma på Jernvallen i Gävle för Sandvikens IF mot BK Forward i Ettan norra. Matchen slutar i 3-1-seger och 24-åringen noteras för en fullträff.

27 december, 2023.

Al-Saed blir uttagen i Iraks 23-mannatrupp till asiatiska mästerskapen i Qatar, efter att ha landslagsdebuterat i oktober månad. Ytterforwarden har vidare noterats för elva mål och två assist i norska Eliteserien för Sandefjord Fotball, varit högsts bidragande till att klubben höll sig kvar i högsta divisionen, och har dessutom utsetts av norska TV2 till den elfte bästa spelaren i Eliteserien under säsongen 2023.

Resan har gått fort för Bålstasonen. När Fotbollskanalen når honom är han hemma i Sverige och förbereder sig för avresa för att möta upp det irakiska landslaget inför asiatiska mästerskapen, som inleds fredagen 12 januari.

- Det är bara positiva tankar, speciellt eftersom vi stannade kvar i Eliteserien. Innan det fick man ta bort fokuset på sina individuella prestationer eftersom resultaten inte gick med oss. Då tänkte man mest på laget, vi hade två-tre matcher där vi var tvungna att hålla oss kvar. Men nu i efterhand är jag glad och nöjd med min säsong. Vi stannade kvar i högstaligan, och jag fick göra en del poäng, recenserar Al-Saed sin debutsäsong i Eliteserien.

När han reflekterar kring vad som ligger bakom varför acklimatiseringen till elitfotboll gått så pass smärtfritt som det gjort landar han snabbt i en huvudsaklig anledning; tränarduon i Sandefjord, Andreas Tegström och Hans Erik Ødegaard.

- Jag hade bra tränare som hjälpte mig att komma in i allting fort, som var pedagogiska i sina sätt att träna och vara mot mig i början. De sa till mig att jag kommer misslyckas väldigt mycket i början, men när det väl släpper så kommer det släppa rejält. Det var ett tufft steg att ta från Ettan norra till Eliteserien. Det är ett steg man var tvungen att respektera och att det skulle ta tid.

Hur var det att ha den "friheten" att kunna misslyckas när du var i den acklimatiseringssperioden?

- Det var skönt. Alla tränare är inte så. Det är många som kan säga "värdera när du ska dribbla där, för då kan det hända" och så vidare, medan mina tränare sa "Danilo, du dribblar. Om du tappar boll så försöker du igen. För när du väl lyckas kommer vi komma loss". Det är skönt att höra. Det höjer mitt självförtroende att ha en tränare som matar mig med sådana ord; "Dribbla, dribbla, dribbla!". Så det var riktigt skönt, det underlättade väldigt mycket.

För lite mer än ett år sedan spelade du din sista seriematch med Sandvikens IF i Ettan norra. I dag har du stått för en succéartad säsong i Norge, har landslagsdebuterat med Irak och är uttagen i 23-mannatruppen för att spela Asiatiska mästerskapen. Hur skulle du beskriva den resan?

- Den är speciell, haha. Det är otroligt mycket som har hänt det här året. Man gick till en högstaliga, och sedan blev man kallad till Iraks landslag helt plötsligt. Det är lite sjukt att det har gått så fort. Det är jag evigt tacksam för, och framför till min familj och alla runtom mig som har stöttat mig i allt. Det är mycket att ta in, att det här är på riktigt. Det är landslag, det är högstaligan i Norge. Det är mycket att ta in men samtidigt är det kul.

Som ovan nämnt rankades Al-Saed som elfte bästa spelare i Eliteserien 2023 av norska TV2, som äger tv-rättigheterna till ligan. Motiveringen löd:

"Hämtades in från lägre nivå i Sverige, men kantspelaren har tagit Eliteserien med storm. En av de stora anledningarna till att Sandefjord återigen levererade en imponerande säsong. 24-åringen är ostoppbar i sina bästa stunder och spelar snart i en större klubb".

Huvudpersonen själv? Han tar listplaceringen med ro.

- Individuella saker lägger jag aldrig speciellt mycket tyngd i. Det är väl mer kul att det uppmärksammas, och samtidigt är det väl ett kvitto på att man har gjort någonting bra. Men jag tänker inte något extra på det utöver just det, att det är ett kvitto på att man har gjort någonting bra.

Alltsomoftast undgår det inte de skandinaviska storklubbarna när spelare i mindre klubbar utmärker sig och sticker ut från mängden. För Al-Saed sticker dribblingarna ut; 24-åringen noterades för flest lyckade dribblingar i hela Eliterserien (89) - hela 18 fler än tvåan Albert Grønbæk, enligt statistiksajten Sofascore.

I somras rapporterades IFK Göteborg och Rosenborgs BK vara intresserade av att värva Al-Saed, men en övergång uteblev. I mitten av november ryktades det om att den norska mästarklubben Bodø/Glimt har ställt in siktet på honom och att en övergång anses vara "mycket trolig".

Al-Saed själv vet inte vad som kommer hända framöver. Men han ingen stress i väg.

- Min plan är att jag har två år kvar på kontraktet med Sandefjord. Jag vet inte riktigt vad som händer eller vad klubben tänker, det är de som äger frågan. Samtidigt ska det klaffa rätt för alla parter. Så jag sitter ganska lugnt i båten så får vi se vad som händer. Jag har två år kvar och tänker inte stressa i väg. Det ska kännas rätt för alla parter.

När steget väl ska tas, skulle du kunna tänka dig någon större klubb i allsvenskan eller i någon annan skandinavisk klubb, eller blickar du ut mot Europa?



- Sådant har jag inte tänkt på, egentligen. Min ambition är bara att vara mig själv och att spela så mycket som möjligt. Jag har inte tänkt på några speciella steg framåt i karriären. Sådant gör jag inte nu.

En sak som är säker är att i nära framtid väntar asiatiska mästerskapen. Något 24-åringen ser fram emot rejält. Dels då det är ytterligare ett tillfälle representera Irak, dels då det blir en belöning på det hårda jobbet som lagts ner under året som gått.

- Det ska bli väldigt kul, kul att avsluta året med en till belöning i form av att bli kallad till asiatiska mästerskapen. Jag var även kallad till VM-kvalet i november, men tyvärr blev jag skadad och kunde inte åka. Så att bli kallad nu känns extra roligt. Det är ytterligare ett kvitto på att man gjort någonting bra, en bra säsong. Det är lite sjukt också att bli kallad till något sådant. Jag är väldigt glad, tacksam och stolt över att få representera Irak. Familjen också.

Vad har du för förväntningar på turneringen? Både för laget och individuellt?

- Som alla turneringar är det ju att komma så långt som möjligt, det hade varit otroligt häftigt. Att komma långt i asiatiska mästerskapen. Och såklart, för egen del, att försöka få så mycket speltid som möjligt, och om man inte får speltid så blir det att försöka bidra på annat sätt. Så man hela tiden bidrar med något.

I den senaste upplagan av asiatiska mästerskapen - som ägde rum 2019 - tog sig Irak till kvartsfinal. Väl där blev det en 0-1-förlust mot Qatar, som sedan gick och vann hela turneringen. Irak har tidigare vunnit turneringen en gång: 2007.