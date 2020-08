Hareide närmar sig nytt tränaruppdrag: "Hundra procent redo"

I slutet av juni skrev Rosenborg att man var muntligt överens med Åge Hareide om att han skulle bli ny tränare i den norska klubben från och med augusti. 66-åringen tackade dock nej med anledning av hälsoskäl efter en knäoperation.

- Vi är besvikna, men vi respekterar så klart att hälsan går först, sa Rosenborgs sportchef Mikael Dorsin då.

Nu ser Hareide ändå ut att ta över den norska klubben. Adresseavisen uppger att 66-åringen ska vara redo att ta över ett lag från den 1 september – och det mesta tyder alltså på att det blir Rosenborg.

- Knäet har förbättrats. Det är ömt, men det fungerar bra. Jag förväntar mig att vara hundra procent redo i slutet av den här månaden, säger Hareide till tidningen.

- Det verkar som om båda parter har tydliga avsikter att jag kommer dit och skriver på ett avtal.

Hareide har tränat Rosenborg tidigare, under 2003. 66-åringen kommer senast från det danska landslaget och har bland annat varit tränare för Malmö FF, Helsingborgs IF och Örgryte IS.