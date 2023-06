Hien fick flaska kastad mot sig under intervju

Förre Hammarby-spelaren Leon Hien gjorde succédebut i sin norska klubb Odd under söndagen.

21-åringen hoppade in i 82:a minuten och en minut senare nickade in han in 1-0 borta mot HamKam, vilket blev matchens slutresultat. Eufori, så klart. Och efter matchen riktades strålkastarna mot svensken.

Av flera anledningar.

När Hien blev intervjuad av norsk tv efter slutsignal fick han nämligen en plastflaska kastad mot sig. Odds medieansvarig Tore Andersen stod i intervjuzonen och såg när händelsen inträffade:

- En halvfull läskflaska med kork kom flygande, och den kastades bakom Leons rygg. Den träffade marken precis bredvid honom, säger Andersen till TV 2.

Annons

Hien själv? Ja, han tog det hela med ro.

- Det är någon som försöker kasta en fantaflaska i huvudet på mig. Det är lugnt, sa svensken och ville fortsätta intervjun.

Enligt TV 2 kommer händelsen att anmälas. Odd kommer inte vidta några vidare åtgärder men räknar med att det hela utreds av norska fotbollsförbundet.

- Det är synd att någon ska få något kastat efter sig, konstaterar Tore Andersen.

Leon Hien anslöt till Odd från Hammarby TFF i januari.