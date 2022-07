Kjartansson lämnar Vålerenga: "Vill ha ett äventyr till"

Under 2016 gjorde han 17 mål på 26 matcher i Malmö FF och under 2019 bidrog han med sju mål under 17 matcher för Hammarby. Vidar Örn Kjartansson har sedan han lämnade allsvenskan hunnit med att spela i både Ryssland och Kina innan han återvände till Vålerenga, som han tillhörde under 2014.

Under fredagen meddelar den norska klubben att parterna har kommit överens om att bryta avtalet.

- Det är blandade känslor kring att lämna en klubb som jag tycker så mycket om och som jag har många fina minnen ifrån. Vi gjorde en överenskommelse innan säsongen att jag skulle få lämna i sommar och jag är väldigt tacksam över att klubben släpper mig. Vi lämnar som goda vänner och allt är gjort med välmening, säger han i pressmeddelandet.

Än planerar dock 31-åringen inte att vända hem till Island, utan det är fortsatt utomlands som gäller.

- Det har funnits mycket intresse från spännande klubbar och platser på senare tid och jag är öppen för allt. Jag vill ha ett äventyr till innan jag flyttar hem, säger Kjartansson.