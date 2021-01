Layouni var aktuell för MFF: "Tror inte deras spelstil passar mig"

Tidigare Degerfors-anfallaren Amor Layouni, 28, lämnade under hösten 2019 norska laget Bodø/Glimt för spel i egyptiska laget Pyramids FC. Då hade han stått för tio mål och åtta assist på 21 framträdanden i Eliteserien 2019, men nu är han tillbaka i Norge igen efter drygt ett och ett halvt år i Afrika. Layouni har nämligen skrivit på för Vålerenga över 2023 och blev så sent som under måndagskvällen presenterad av klubben.

Layouni berättar, för norska tidningen VG, att även Malmö FF var intresserat av honom.

- Det var aktuellt, säger han till VG och fortsätter:

- Men jag tror inte att deras spelstil passar mig. Malmö spelar med vingbackar, och om de spelar 4-3-3 går yttrarna inåt i planen. Då kan inte jag använda mina styrkor.

Layouni menar vidare att han flyttade till Egypten för pengarnas skull. Enligt VG hade han en årslön på nära 10 miljoner kronor netto.

- Jag gick för pengarna. Det var helt enkelt för bra för att tacka nej till. Jag hade spelat fotboll i hela livet utan att tjäna riktiga pengar, så när jag fick chans till det, så var det bara att ta den (chansen), säger han.

Däremot berättar anfallaren att han inte trivdes så bra i Pyramids.

Layouni fick knapp speltid under förra säsongen och gjorde två mål och två assist på endast 380 minuters speltid. Redan för ett halvår sedan inleddes därmed förhandlingar om ett avsked, men olika parametrar gjorde att det dröjde. Till slut kom parterna överens om en slutbetalning på runt tio miljoner norska kronor, runt 9,7 miljoner svenska kronor.

- Det är en helt annan kontinent, en helt annan fotboll, helt andra människor. Jag behövde tid för att komma in i det, men där borta har du inte tid för det. Du måste leverera direkt, annars är du klar. Det gick bra i början, men sedan blev det "kalabalik". Tränaren, som tog in mig, fick sparken. De ville sedan spela med "inneryttrar", vilket inte är min grej, och sedan blev det mindre och mindre speltid, säger Layouni.

Vålerenga slutade i fjol på tredje plats i den norska högstaligan, Eliteserien.