Nils Arne Eggen död - blev 80 år gammal

Rosenborg BK meddelade under onsdagsmorgonen att den norske legendaren Nils Arne Eggen har dött. Den tidigare norske landslagsspelaren och tränaren blev 80 år gammal.

"Det var med stor sorg som Rosenborg i dag fick besked om att klubbens allra största legendar är död. Nils Arne somnade in natten till onsdag med sin närmaste familj vid sin sida", skriver klubben.

På hemsidan skriver klubben vidare:

"Nils Arne Eggen är den största norska fotbollstränaren genom tiderna, och Rosenborgs största namn och stjärna".

Eggen var förbundskapten för Norges A-landslag mellan 1974 och 1977, men ledde även den norska storklubben Rosenborg BK under flera år. Eggen tog Rosenborg till 14 ligatitlar och ledde även klubben till Champions Leagues gruppspel vid åtta tillfällen. Under våren 1997 gick till och med den norska klubben till kvartsfinal i turneringen.

Vidare har han även lett Moss till den norska ligatiteln, samt vunnit norska ligan tre gånger som spelare, en gång med Vålerenga och två gånger med Rosenborg.

Enligt den norska tidningen VG kommer Eggen att kommas ihåg som den "bästa klubbtränaren genom tiderna i norsk fotboll".

"En av norsk fotbolls största personligheter genom tiderna, Nils Arne Eggen, är död. Tack för all kunskap och glädje du har gett oss. Tack för din generositet och ditt engagemang. Vila i frid. Norge blir tråkigare nu när du är borta", skriver tidigare norske landslagsspelaren Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

En av norsk fotballs største personligheter gjennom alle tider, Nils Arne Eggen, er død.

Takk for all kunnskap og glede du har gitt oss.

Takk for din raushet og engasjement.

Hvil i fred! Norge blir rett og slett kjedeligere etter at du nå er borte