Norsk media: Linde nära Bundesliga-klubb

Moldes svenske målvakt Andreas Linde, 28, är på väg att ta ett steg uppåt i karriären. Den norska tidningen VG uppger att Linde ska resa till Tyskland för att genomföra en flytt till Greuther Fürth, som är jumbo i Bundesliga. Svensken sägs även tidigare besökt klubben.

Linde kom till Molde från Helsingborgs IF under vintern 2015 och har sedan dess gjort 138 ligamatcher i Norge, samt tio matcher i Europa League. Han har även varit med och kvalat till Champions League, Europa League och Europa Conference League. Linde har vidare gjort en A-landskamp med Sverige under 2017, men även flera U21-landskamper.

Målvakten har även tidigare uttalat sig om att han vill ta nästa steg i sin karriär.

- Jag har varit väldigt tydlig med Molde, och Molde säger också att om det kommer en klubb som sätter ett konkret bud så skulle de aldrig stoppa det. Jag har ett år kvar på kontraktet, jag har ambitionen att ta nästa steg. Men det ska vara rätt steg också, sa Linde i podcasten Lundh.

Greuther Fürth är den här säsongen nykomling i Bundesliga och har sex poäng efter 18 omgångar. Fürth har tolv poäng upp till Stuttgart på säker mark i tabellen. I Fürth spelar sedan tidigare den svenske anfallaren Branimir Hrgota.