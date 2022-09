Norsk media: Nusa straffad - utanför norska landslagstrupper

Club Brügge-forwarden Antonio Nusa, 17, blev under tisdagen yngste norske målskytt i Champions League, då han nätade i klubbens 4-0-seger mot Porto på bortaplan.

Nu uppmärksammar norska TV2 att talangen inte är uttagen i det norska U18- eller U21-landslaget till det kommande landslagsuppehållet. Enligt TV2 rör det sig om ett straff från det norska fotbollsförbundet med anledning av en händelse tidigare i år.

Det norska U18-landslaget ville, enligt TV2, ha med Nusa till tre landskamper i juni i Portugal, men då sade Club Brügge nej för att spelaren skulle få extra semester. Det norska förbundet uppges då svarat den belgiska klubben med att beslutet att tacka nej inte var befogat. NFF föreslog i stället att Nusa skulle få extra semester efter landskamperna, och därmed inleda försäsongen med den belgiska klubben lite senare. Om Nusa inte anslöt till landslagssamlingen skulle han straffas genom att inte bli uttagen nästkommande samling.

Först stod Nusa med bland de uttagna spelarna till U18-samlingen i juni, men i slutändan var han inte med på samlingen. I stället inledde han försäsongen med Brügge enligt plan.

Nu har alltså Nusa inte blivit uttagen till någon landslagssamling, och enligt TV2 rör det sig alltså om ett straff med anledning av oenigheten mellan parterna tidigare i år.

Förbundskapten för Norges U18-landslag är just nu Luis Pimenta, som lämnade Brommapojkarna 2018 under uppmärksammade former.