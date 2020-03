Norska förbundets förslag till Fifa: Stoppa alla övergångar

I dag, tisdag, har Uefa sitt extrainsatta krismöte med anledning av coronavirusets spridning. Tidigare har det bland annat florerat uppgifter om att Uefa kommer skjuta upp sommarens EM till nästa år. Det här är en av de frågor som väntas diskuteras under tisdagens möte.

Svensk Elitfotboll, Sef, har ännu inte beslutat när seriestarten av allsvenskan och superettan kommer att ske, det meddelade de på ett möte under måndagen. Sef uppgav att de väntar med att fatta ett beslut beroende på vad som sägs under Uefas möte under tisdagen.

Sedan tidigare har ett av våra grannländer, Norge, fattat beslutet att stoppa all fotboll i de högsta ligorna fram till den 15 april. I sitt pressmeddelande förra veckan skrev även NFF (Norges Fotbollförbund) att officiella matcher väntas börja igen tidigast i maj.

Nu meddelar även NFF:s förbundsbas, Terje Svendsen, på förbundets hemsida, att Norge vill se ett stopp av alla övergångar "så länge vi har denna extraordinära situation". Det här förslaget har NFF skickat till Fifa.