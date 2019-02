Officiellt: Berisha bryter med Ålesund: "Öppen för superettan och allsvenskan"

Valmir Berisha, 22, slog under 2013 igenom med att vinna skytteligan i U17-VM och lämnade därefter Halmstads BK för ett femårskontrakt med Roma. Där lyckades han inte ta en plats och efter utlåning till Panathinaikos och permanent flytt till Cambuur, så anslöt han under 2017 till Ålesund i Norge. I fjol var anfallaren utlånad till Fjölnir på Island och återvände efter säsongens slut till Norge igen.

I går meddelade Ålesund att parterna går skilda vägar i förtid. Berisha hade kontrakt med den norska klubben över 2019, men lämnar redan nu.

- Vi vill tacka Valmir Berisha för tiden i Ålesund. Valmir är en fin kille som vi önskar det bästa i framtiden, sa Ålesunds sportchef Björn Erik Melland i en kommentar på klubbens hemsida.

- Det handlade om att jag vill vara en fri spelare, i stället för att vara under kontrakt, säger Berisha till Fotbollskanalen.

Anfallaren kommer att träna med Ålesund som vanligt under försäsongen, men är samtidigt också redo för att skriva på för en ny klubb.

- Det är en bra dialog mellan oss, så det var inte så att vi bröt för att vi haft det dåligt. Vi har kommit bra överens från det att jag egentligen skrev på för klubben. Jag är en fri spelare, men tillhör fortfarande laget och tränar och spelar träningsmatcher fram till att något bra dyker upp, säger han.

Var letar du efter en ny klubb?

- Sverige är intressant. Jag bröt också kontraktet innan transferfönstret stängde utomlands, så jag har öppna dörrar för allting. Det finns en anledning till att jag bröt innan den 31 januari för att jag skulle kunna ha dörren öppen för något utomalnds, säger han.

- Det är klart att det lockar mycket att spela utomlands, men sedan kan det vara bra för min karriär att komma hem och spela fotboll i Sverige, även om jag inte tycker att det är så stor skillnad mellan Sverige och Norge. Det känns lite "same same", fortsätter han.

Vilken nivå ser du dig själv på i Sverige?

- Jag är öppen för både superettan och allsvenskan. Det är klart.

Berisha gjorde under 2017 totalt 25 matcher för Ålesund och blev i fjol noterad för fyra mål på 20 matcher under utlåningen till Fjölnir på Island. Ålesund blev under Berishas första säsong i klubben nedflyttat till norska andraligan.