Officiellt: Per Kristian Bråtveit byter klubb efter 52 dagar

Tidigare Djurgården-målvakten Per Kristian Bråtveit, 26, lämnade i början av juli Stockholmsklubben för ett kontrakt med den norska klubben Vålerenga över 2022.

Men nu lämnar han Eliteserien-klubben efter mindre än två månader, eller närmare bestämt 52 dagar. Ny klubbadress blir danska Århus som han säljs till.

Kontraktet med den danska klubben sträcker sig över den här säsongen och där blir han lagkamrat med förre AIK-spelaren Eric Kahl samt att han får Uwe Rösler, tidigare i Malmö, som tränare.

- PK är en keeper med ambitioner om att spela i landslaget och proffsspel, och så som situationen har blivit i Vålerenga med bänktillvaro så var det inte hållbart för honom. Det har vi förståelse för, säger Vålerengas svenske sportchef Joacim Jonsson i ett uttalande.

En förklaring till att Bråtveit lämnar Vålerenga är att han blivit förpassad till bänken när Magnus Sjøen, 20, lagt vantarna på förstahandskarna. Bråtveit fick noll minuters speltid i Vålerenga.

I samma veva som Bråtveit lämnar Vålerenga har klubben tagit in en ersättare. Det handlar om Odds Sondre Rossbach, 26, som lånas in. Rossbach har varit reserv bakom svenske Leopold Wahlstedt under säsongen.

Bråtveit har bytt klubb flera gånger de senaste år, då han varit utlånad från Djurgården till Groningen och Nimes.