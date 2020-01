Sandberg hyllad efter fina säsongen: "Ett kvitto på att man gjort något bra"

Sommaren 2018 bytte den förre IFK Göteborg-målvakten Marcus Sandberg norska Vålerenga mot Stabæk. Och där har han verkligen fått det att stämma. 29-åringen har varit solklart förstaval mellan stolparna och den gångna säsongen spelade han samtliga ligamatcher. Med framgång. På sina 30 ligaframträdanden höll han 10 nollor, så många gånger har han aldrig tidigare spikat igen på en och samma säsong.

- Det var skönt. Det var mycket att göra i matcherna också. Vi släppte också in näst minst antal mål efter Molde som vann, säger Sandberg till Fotbollskanalen.

- Säsongen blev väldigt bra. Laget var inte jättebra på vårsäsong, det var väldigt mycket att göra för mig. Med tiden blev det bättre och vi landade på en åttondeplats. Personligen var det en bra säsong.

Hans insatser gick inte heller obemärkt förbi. Stabæk-supportrarna röstade fram honom till årets viktigaste spelare och lokaltidningen Budstikka höll honom som bäst i laget. Dessutom rankade den norska Eurosport-experten Joacim Jonsson den svenske målvakten som den femte bästa spelaren i hela ligan säsongen 2019.

- Det är självklart kul. Det är ett kvitto på att man har gjort någonting bra och är på rätt väg. Det känns som man har hittat sin väg i hur man vill spela. Det kommer väl lite med åldern också.

Det känns som att du har hittat rätt i Stabæk?

- Ja, absolut. I Vålerenga (2016) skadade jag mig en vecka före premiären. Jag var ju värvad som förstemålvakt och stod i ett år. Sedan fick vi en ny tränare och då kom det in åtta, tio spelare, varav en målvakt som han haft tidigare. Då var jag på bänken i ett år och då kände jag att det var dags att hitta någonting annat. Stabæk dök upp och vi behövde inte flytta. Det passade väldigt bra.

Under säsongen fick också Sandberg en ny tränare efter att laget gått tungt under våren. Huvudansvarig för Stabæk blev Janne Jönsson, som vann ligan med klubben 2008 och som tidigare verkat i bland annat Halmstads BK och Landskrona Bois.

- Han är en fantastisk man. Framför allt kom han in med en positiv energi och hela den biten. Oftast behöver inte tränare göra så mycket taktiskt, utan det räcker med att komma in med bra energi och få spelarna att känna sig glada. Där var Janne väldigt viktig, det var tungt där ett tag innan han kom in.

I somras valde också Sandberg att förlänga med klubben. Från att ha suttit på utgående avtal skrev han på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2022. Trots det är han öppen för att byta klubb om det skulle dyka upp någonting som intresserar honom.

- Det är klart att jag har ambitioner och jag sa till klubben när jag förlängde att jag inte ville att de ska stå i vägen om det kommer någonting. Sedan handlar det om att jag ska prestera också, men jag var inte rädd för att skriva på ett treårskontrakt eftersom jag har familjen här och det är en trygghet i sig. Hade jag väntat ut kontraktet och blivit bosman så vet man ju aldrig om man skadar sig eller något sådant. Jag har ambitioner att kanske komma till en bättre liga än den norska.

Har det funnits intresse redan i vinter?

- Ja, men det har varit lite som det alltid är. Det är lite snack hit och dit, men det är inget konkret vad jag vet. Det har inte kommit in några bud i alla fall.

På onsdag drar förberedelserna igång inför nästa säsong för Stabæks del och Sandberg hoppas på att laget fortsätter att utvecklas.

- Jag hoppas vi ska ta ytterligare steg. Ser man till andra halvan av säsongen så var vi det tredje bästa laget, tror jag. Sedan kanske det är orealistiskt att drömma om medaljer, men kan vi vara med på övre halvan och behålla lite av det vi hade under hösten så hade det varit väldigt bra.

Vad har du för målsättningar på nästa säsong för egen del?

- Jag hoppas på att fortsätta på den inslagna vägen, att vara stabil och göra det jag ska göra. Sedan får man får man krydda det med lite matchavgörande räddningar då och då.