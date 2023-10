Sørloth talar ut om Lagerbäck-bråket: "Det kom från ingenstans"

Efter en tuff sista tid tvingades Lars Lagerbäck i slutet av 2020 bort från sitt uppdrag som förbundskapten för Norges A-landslag. Svensken hade dessförinnan misslyckats med att ta det norska landslaget till EM 2021, samtidigt som nuvarande förbundskaptenen Ståle Solbakken hade blivit ledig på marknaden.

Lagerbäck menade därefter, i en bok som senare släpptes av hans dåvarande assistent Per Joar Hansen, att det uppmärksammade bråket med landslagsforwarden Alexander Sørloth under 2020 också spelade in i skilsmässan.

Lagerbäck hävdade i boken att han "aldrig upplevt att en spelare betett sig på det sättet", och syftade på att Sørloth under ett lagmöte efter landslagets play off-uttåg mot Serbien framförde sina tankar om att Lagerbäck och Hansen hade gett spelarna fel inställning i förberedelserna in mot matchen och att han inte ville se sitt ansvar vid ett av baklängesmålen. Forwarden skyllde istället, enligt Lagerbäck, på resten av laget för att en serbisk spelare inte ställdes offside. Dessutom hävdade svensken att de inblandade vid ett tillfälle kom överens om att lägga saken bakom sig och inte kommentera den externt, men att stjärnan bröt det avtalet.

I en lång intervju med norska TV2 ger nu Sørloth sin syn på det uppmärksammade bråket, och menar att det var en påfrestande tid för honom.

- I korta ordalag var det en fruktansvärd förlust mot Serbien som orsakade mycket irritation inom truppen och tränarstaben. Alla var bara frustrerade. Vi hade några möten i små och stora grupper. Där togs saker upp. Vi var oense. Och då kunde vi inte komma överens. Det blev hög temperatur, och det blev väldigt hög temperatur. Och så kom det ut saker i pressen, vilket det inte skulle ha gjort. När det gjorde det blev det väldigt inflammerat, säger Sørloth till norska TV2 och fortsätter:

- Jag har reflekterat lite över det. Det finns tillfällen då det dyker upp minnen i telefonen med bilder på tidningsrubriker från den tiden och liknande. Just där och då kunde jag stänga av det helt, och inte tänka så mycket på vad som hade hänt. Jag läste nästan ingenting av det som stod i pressen, på Twitter och på Instagram. Jag höll mig borta från allt. Men i efterhand känner jag att det var påfrestande. Det var konstigt att gå tillbaka till klubblagsfotbollen efteråt, tillbaka till Leipzig och börja spela fotboll igen när det var så stort och så inflammerat.

Sørloth menar vidare att han blev irriterad när Lagerbäck, mitt under bråket, lyfte fram att forwarden missade två stora lägen i ett möte med Cypern 2018. Enligt Lagerbäck sa han dock bara: "Du var inte så tuff när vi spelade mot Cypern". Lagerbäck hävdar att han sa så för att spelaren skulle se sig själv i spegeln och att i vissa situationer ha en viss ödmjukhet.

- Då blev jag arg, jag blev väldigt arg. Sedan minns jag att jag stod upp och sa: "Det säger du inte till mig". Innan dess hade vi bara diskuterat fotbollsrelaterade saker, och så kom det sticket. Det kom liksom från ingenstans och slog mig verkligen, så då agerade jag bara. Jag vill tro att jag är ganska reflekterande och tänker på vad jag säger och gör, men där och då gick ridån ner, och jag ställde mig upp: "Säg inte det till mig". Då kom några människor in och lugnade ner situationen lite. Det var svart i en sekund.

Han fortsätter:

- Det var bara orimligt. Det hade ingenting att göra med det vi pratade om och då tar du upp det. Det var tydligt att han hade tänkt på det. Jag kunde inte förstå hur det gick till. Det var brist på respekt.

På frågan om Sørloth kunde ha gjort något annorlunda är svaret:

- Jag står för allt jag sa. Jag var alltid saklig, vi diskuterade bara fotbollsrelaterade saker. Om du tar allt jag sa bokstavligt, då kan jag stå bakom det till 100 procent. Men om jag ska se mig själv i spegeln så kanske temperaturen blev lite för hög ibland. Jag kunde uppfattas som väldigt, väldigt irriterad. Sedan ska man säga att det ska vara högt i tak i fotboll. Jag är uppväxt med det. Jag tänkte att det var det. Och så var kanske inte taket så högt, trots allt, säger han.

I dag är inte Sørloth irriterad på Lagerbäck.

- Jag var arg på honom. Väldigt arg. Både på honom och "Perry" (Per Joar Hansen, assisterande förbundskapten). Jag var väldigt irriterad på sättet de lade ut pressmeddelandet efteråt, och jag var väldigt irriterad på kommentaren om Cypern. Men jag gillar inte att vara en person som är långrandig. Det är irrationellt. Man måste försöka vara tillräckligt reflekterande för att se den andra sidan av myntet, säger han och fortsätter:

- Att vara fotbollstränare måste vara ett av de mest stressiga jobben i världen. Du går hela tiden och balanserar på en lina. Du kan få sparken när som helst. Det är inte säkert att Lars har upplevt lika mycket press tidigare som då, för han har i stort sett lyckats där han varit. Det måste ha varit fruktansvärt krävande för honom också. Han var i en pressad situation, "Perry" var i en pressad situation, jag var förbannad. Då kan jag förstå att man kan tappa det. Jag hyser inget agg nu. Jag har träffat "Perry" efteråt, vi har tagit varandra i hand. Det finns inget problem.

Bråket på lagmötet läckte ut i den norska tidningen VG kort efter att det hade ägt rum och blev en stor snackis inom norsk fotboll. Enligt Lagerbäck anklagades han och kollegan Hansen också för att vara inkompetenta av Sørloth. Något som spelaren själv sedan inte hållit med om, samtidigt som han bett om ursäkt för att han uttryckte sig på ett sätt som gjorde att tränarna uppfattade det så.

Sørloth har genom åren gjort 16 mål på 49 A-landskamper med Norge. Inför den här säsongen lämnade han RB Leipzig för Villarreal, och är så här långt noterad för fem mål på elva matcher med den spanska klubben.