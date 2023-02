Avgångskrav mot Gustafsson - då bröt Pogon Szczecin svackan

Efter tre raka ligamatcher utan seger har Jens Gustafsson gett sig själv lite andrum.

I går, lördag, lyckades nämligen hans Pogon Szczecin besegra Warta Poznan med 3-1 vilket betyder att man fortsatt har häng på topplaceringarna i den polska högstaligan. Avståndet upp till Lech Poznan på tredjeplats, som innebär spel i Europa nästa säsong, är tre poäng i nuläget.

En minst sagt viktig seger, både för laget och Jens Gustafsson. Däremot syntes fortsatta missnöjesyttringar från klubbens supportrar gentemot den tidigare IFK Norrköping-tränaren.

Under matchens gång höll Pogon Szczecin-fans nämligen upp en banderoll riktad mot Gustafsson och hans tränarstab. Budskapet? En "one way ticket", alltså en enkelbiljett, bort från klubben.

Tidigare i veckan rapporterade polska media om hur Pogon Szczecin-fans uttryckt ilska mot både spelartruppen och Jens Gustafsson efter senaste tidens formsvacka. Bland annat ska supportrar ha stormat en presskonferens, bankad på glasrutorna och sjungit: "Packa dina väckor, Gustafsson. Packa dina väskor".

Efter segern mot Warta Poznan kommenterade svensken senaste veckans turbulens.

- Jag är stolt över hur spelarna har hanterat situationen hela veckan. Vi står tillsammans hela tiden och den här segern är belöningen. Jag förstår inte allt som händer i media men jag är stolt över spelarnas reaktion i denna svåra stund, sa Gustafsson enligt polsk media.

Jens Gustafsson tog över huvudansvaret för Pogon Szczecin under sommaren 2022 och har kontrakt fram till 2025. I klubben finns även svenskduon Linus Wahlqvist Egnell och Pontus Almqvist.