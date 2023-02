Bekräftat: van den Hurk klar för Gornik Zabrze

I somras lämnade Anthony van Hurk Helsingborgs IF under turbulenta former. Ny klubbadress blev turkiska Caykur Rizespor, som han skrev på ett kontrakt till 2024 med.

Redan nu, ungefär ett halvår senare, har den förre HIF-kaptenen hittat en ny klubb. På det polska transferfönstrets sista dag blev det klart att 30-åringen går till Gornik Zabrze, som lånar in anfallaren över resten av säsongen.

Gornik Zabrze ligger precis ovanför strecket i Ekstraklasa och slåss för sin överlevnad i högstaligan. I klubben finns sedan tidigare tyske ikonen Lukas Podolski samt svenske Emil Bergström.