Det har gått ett år sedan VM spelades i Qatar. Nu skakar en sprithärva Polen.

Enligt Meczyki smugglade polska fotbollsförbundet, PZPN, in alkohol och kabanosskorvar av griskött in till värdlandet. Den polska ambassaden i Doha ska ha hjälpt till med att föra in produkterna.

I det muslimska landet Qatar är det dock olagligt att importera och producera alkohol, vilket kan leda till tre års fängelse eller böter på uppemot 10 000 qatariska rial (ungefär 27 5000 kronor) i böter, enligt meczyki.pl. Griskött finns nästan inte tillgång till i huvudstaden. Turister kan bara förse sig med alkohol på särskilda platser och butiker i Qatar, vilket var fallet under mästerskapet.

Men det polska förbundet ska ha hittat ett sätt att smuggla in vodka till landet och ambassaden ska ha hjälpt till. Det ska troligtvis ha handlat om produkter från exklusiva Absolwent samt Żubrówka, Soplica och Bols. I lasten fanns det förmodligen även whisky från Grant's, Tullamore Dew och Glenfiddich. PSPN-källor uppger för Meczyki att importen inte hade varit möjlig utan hjälp från ambassaden.

Polska utrikesministeriet bekräftar att varorna importerades till en kampanj kallad "polska dagarna" i Qatar och där ska bland annat polska förbundshöjdare och politiker träffat lokala representanter.

"Paketet som innehöll mat och reklamprodukter (inklusive alkohol) var relaterat till genomförandet programmet och innehöll även matvaror avsedda för det polska landslaget, som ingick i de polska spelarnas kost", skriver de i ett uttalande till Meczyki.

Utrikesministeriet hävdar dock att det är kutym att bjuda på alkohol i Doha vid event som "polska dagarna". Anledningen till den diplomatiska hjälpen var att det är dyrt med alkohol i Qatar och att det finns ett begränsat utbud, hävdar ministeriet, som inte verkar se något större bekymmer med importen.

Enligt Meczyki förvarade PZPN alkoholen och kabanosskorvarna på ett hotell som inte ingick i Fifa-utbudet och som låg fem mil från centrala Doha. Ett hotell som spelarna inte bodde på. En höjdare på PZPN hade nyckeln i sin ägo. En källa uppger för sajten att förbundspersoner drack "nästan konstant".

Polska förbundet har svarat på publiceringen med att det fanns ett reglerat partnerskap till ambassaden och produkterna användes till att marknadsföra polsk mat under VM. Målet var att stärka bilden av Polen. Förbundet nämner ingenting om alkohol i sitt uttalande på X.

Polska landslaget åkte ur VM i åttondelsfinal efter 3-1-förlust mot Frankrike.