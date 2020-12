Freddy Adu: "Jag var bättre än Di Maria"

Benfica vann dragkampen och värvade Freddy Adu som tonåring under sommaren 2007, men Adu hade svårt att få speltid och lämnade sedan för Monaco på lån.

En annan spelare som kom till klubben i samma veva var Angel Di Maria. Han kom till Real Madrid, och Adu lyckades inte alls med sin karriär.

- Jag kom till klubben (Benfica) samtidigt som Di Maria. Under första året var jag bättre än honom. Det största misstaget under min karriär var att lämna Benfica på lån till Monaco, säger han i podcasten The Blue Wire Podcast och fortsätter:

- Jag säger det med hjärtat. Det var ett av de besluten, som om jag ta det igen, skulle jag inte göra det. Jag hade tre tränare i Benfica, klubben var så dysfunktionell just då och jag ville bara komma bort därifrån. Men det visade sig vara det sämsta beslutet.

Under 2021 kommer Adu representera svenska Österlen, som under hösten vann Division Två Östra Götaland och kvalificerade sig till Division Ett.

