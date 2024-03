Gyökeres nya succé - ledde Sporting till seger

Svenske landslagsforwarden Viktor Gyökeres tid i Sporting kan inte beskrivas som något annat än en stor succé - efter flytten från Coventry.

Under söndagen startade Gyökeres mot Arouca på bortaplan i ligan - och slog till med ytterligare ett mål. I den 19:e minuten mötte han ett inspel och tryckte in 1-0. Det var 25-åringens 33:e mål på 37 matcher under den här säsongen. I ligan är nu även Gyökeres bäste målskytt med 19 fullträffar, då han inför matchen delade ledningen med Simon Banza.

Sporting vann i slutändan med 3-0 - efter mål av Geny Catamo och Morten Hjulmand på övertid - och toppar nu tabellen med fyra poäng ner till Benfica på andra plats i ligan.

Gyökeres spelade även fram till Hjulmands mål, och står nu på tolv assist den här säsongen.

Gyökeres rapporteras, i och med alla mål i Portugal, följas av flera storklubbar, däribland Arsenal och Paris Saint-Germain. Sporting har samtidigt vid upprepade tillfällen gjort klart att 25-åringen endast kommer att säljas ifall utköpsklausulen på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder svenska kronor, aktiveras.